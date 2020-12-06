Mucur'da içme suyu çalışmaları - Son Dakika

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, ilçenin uzun yıllardır büyük sorunu olan içme suyunu kalıcı olarak çözdüklerini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki su probleminin giderilmesi için uzun uğraşlar verdiklerini belirtti.

İçme suyu kuyusunun tamamlanmasıyla, ilçede yaklaşık 40 yıl sorun yaşanmayacağını vurgulayan Yılmaz, ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mucur için uzun yıllardır sorun olan içme suyu ihtiyacını gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda başladığımız sondaj çalışmasının sonunda başarılı olarak, Mucur'un yaklaşık 40 yıllık su problemini çözdük. Gelecek 40 yıl için geçici değil kalıcı bir iş yaptık. Bu yatırımımız Mucurlu hemşerilerimize, ilçemize hayırlar getirsin. Gece gündüz demeden suya kavuşturmak için görev yapan tüm çalışanlara da teşekkür ediyorum."