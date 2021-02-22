Mucur'da muhtarlara afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

Kırşehir'in Mucur ilçesinde muhtarlar ve azalarına afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, risklerin azaltılması, önleme konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda Kırşehir'de tüm muhtarlara yönelik eğitim planladığı belirtilen açıklamada, Mucur ilçesinde muhtarlar ve azalarına afet farkındalık eğitimi düzenlendiği aktarıldı.

Hedefin il genelinde bir yılda tüm vatandaşlara bu eğitimlerin verilmesi olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizdeki eğitimlerimizde deprem sonrası ilk 6 saat, başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranış şekilleri anlatıldı. Yapısal riskler, afet sonrası ilk 72 saat, acil durum çantası, deprem sigortası, AFAD gönüllülük projesi, afet ve acil durum planı, bina güvenliği, tahliye, toplanma ve barınma alanları, arama kurtarma, ilkyardım, yangın, KBRN tehdit ve tehlikeleri, sivil savunma, afet farkındalığı konularında bilgi verildi."