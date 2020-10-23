Mucur'da yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kırşehir'in Mucur ilçesinde yol yenileme ve çevre düzenlemesi çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Osmangazi Mahallesi'nde yaklaşık 20 bin metrekarelik yol yapımının tamamlandığını, kalan 10 bin metrekarelik kısım için de ihalesi açtıklarını belirtti.

Osmangazi Mahallesi'ndeki yolların tamamlanmasının ardından bölgedeki park ve bahçelerin de yenileneceğini aktaran Yılmaz, peyzaj düzenlemesi de yaparak bölgenin eksikliklerini gidereceklerini kaydetti.

İlçe genelinde mahallelerin sorunlarının giderilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, "Burası bizim seçim sözlerimizden biriydi. Çok şükür sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu ile yatırımlarımıza devam edeceğiz. Mahalle halkını tozdan kurtardık. Kısa zamanda tamamını bitireceğiz inşallah. Bizlere desteğini esirgemeyen, bizleri yalnız bırakmayan AK Parti Kırşehir Milletvekilimiz Mustafa Kendirli'ye ve AK Parti Ankara Milletvekilimiz Hacı Turan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.