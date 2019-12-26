Mucur İlçe Tarım Müdürü İbrahim Yücekaya Açıklaması - Son Dakika

Kırşehir'in Mucur İlçesinde şarbon hastalığı nedeniyle 15 hayvan telef oldu.



Ortaya çıkan şarbon hastalığı sonucu ilçe Tarım Müdürü İbrahim Yücekaya, yaptığı açıklamada, "İl merkezi ile koordineli bölgede aşılama çalışmaları yapıyoruz. Aşılama sonrası hayvan ölümleri durdu"dedi.



Mucur ilçesi Şatıroğlu Mahallesinde ortaya çıkan ve yaklaşık 15 hayvanın telef olmasına neden olan şarbon hastalığı nedeniyle bölge kontrol altına alındı.



Hastalığın çıkışı ile birlikte acil olarak numune alındığını ve Ankara'ya götürüldüğünü belirten ilçe Tarım Müdürü Yücekaya, "Sonuç çıkınca da gece yarısından itibaren il müdürü ile birlikte buradan aşıyı aldık gittik. Aşı yapmamızın ardından ölümler durdu.Toplam 11 büyükbaş 3 tane de küçükbaş telef oldu"diye konuştu.



'Şarbon Hastalığı hayvana etki ettiği anda 48 saat içerisinde ciğerleri parçalıyor, ağzından kan geliyor ve hayvan ölüyor' diyen Yücekaya, açıklamasını şöyle sürdürdü;



"Ölene kadar da hayvanın dışarıdan hasta olduğu belli olmaz.Ancak aşılar yapıldıktan sonra hayvan normal hayata dönüyor. Biz, aşılama yaptıktan sonra da herhangi bir ölüm yaşanmadı.Hastalığın yayılmasının sebebi vatandaşın hayvanı kesmesi dolayısıyla ahırın içerisindeki diğer hayvanların da bundan etkilenmesi.Hayvanı kesmeden oradan uzaklaştırsalar herhangi bir yayılma söz konusu olmaz.Hasta olan hayvan kesinlikle kesilmemeli ve kanı akıtılmamalı." - KIRŞEHİR