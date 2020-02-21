Mucur ilçesinde eski köy odası sohbetleri başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mucur ilçesinde eski köy odası sohbetleri başlatıldı - Son Dakika

Mucur ilçesinde eski köy odası sohbetleri başlatıldı

7 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur ilçesinde teknoloji bağımlılığına karşı "Köy Odası Sohbetleri" başlatıldı.

Mucur ilçesinde eski köy odası sohbetleri başlatıldı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur ilçesinde teknoloji bağımlılığına karşı "Köy Odası Sohbetleri" başlatıldı.


Mucur İlçesi Kaymakamlığı Edebiyat Meclisinin başlattığı köy odası sohbetlerinin ilki gerçekleşti. Mucur ilçesi gençlik merkezinde gerçekleştirilen programa ilçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, ilçe Kaymakamı Kaya Çelik, iş adamları, esnaflar, çiftçiler ve eğitimciler katıldı.


Köy odası sohbetlerini organize eden halk şairi Sait Sargın, "İlçemizin geleceği için köy odası sohbetlerini başlattık. Aslında önceki dönemlerde de yapıyorduk ama ara vermiştik. Amacımız ilçe yöneticileri ile halkı buluşturup ilçenin geleceği hakkında teknolojiden uzak kalarak belirleyici etkenleri ortaya çıkarmak "dedi.


Mucur ilçesinde başlatılan köy odası sohbetlerine katılan ilçe belediye başkanı Atılgan Yılmaz, kardeşlik duygusu ile ilçenin geleceği hakkında kararların birlikte alınacağını söyleyip ilçede ki yatırım durumları hakkında bilgiler verdi.


Her ay düzenli olarak yapılması beklenen sohbetlerle halkın taleplerinin de doğru alınabileceğini belirten ilçe kaymakamı Kaya Çelik ise konuşmasında, "Halkımızın ve yöneticilerimizin bu tür kültürel sohbetlerle bir arada olmasını önemsiyor. Kültürel devamlılıkla birlikte yöneticilerle halk bir araya geliyor"dedi.


İlçede başlatılan Köy odası sohbetleri, ilçeye bağlı köylerde de, misafirlerin ağırlandığı odalarda yapılıyor. - KIRŞEHİR

Atılgan Yılmaz, Edebiyat, Kırşehir, Mucur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti
Oğlu intihar eden annenin feryadı yürek dağladı: Neden yaptın oğlum TSK, sivil yerleşimleri vuran Esed rejimi topçusuna karşılık veriyor Avusturya Büyükelçiliği'ne atanan Ozan Ceyhun ülkücü camianın tepkisini çekti

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 20:01:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mucur ilçesinde eski köy odası sohbetleri başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]