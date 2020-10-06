Mucur Kaymakamı Erdem'den köy ziyaretleri - Son Dakika

Mucur Kaymakamı Faruk Erdem, bazı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Mucur Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Erdem, Gümüşkümbet, Bazlamaç ve Palangıç köylerinde halk toplantıları yaparak, vatandaşların taleplerini aldı.

Gümüşkümbet köyünde uzun süredir atıl durumda bulunan ilkokul binasını inceleyen Erdem, köy muhtarlığı ve iş insanlarının desteğiyle binada tadilat yapılarak, sosyal tesise dönüştürüleceğini belirtti.

Bazlamaç köylerinde çiftçilerle bir araya gelen Kaymakam Erdem, Palangıç köyünde bulunan tuz mağarasını da inceleyerek, yetkililerden tuz üretimi ile kooperatifleşme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Köy ziyaretlerine, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz ve Mucur İlçe Özel İdare Müdürü Şahin Tokmak da eşlik etti.