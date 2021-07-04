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"Müdafaadan Taarruza Sakarya" TRT Radyo 1'de başlıyor - Son Dakika

"Müdafaadan Taarruza Sakarya" TRT Radyo 1'de başlıyor

04.07.2021 10:43

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü, TRT Radyo 1'de yayınlanacak özel bir programla anılacak.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü, TRT Radyo 1'de yayınlanacak özel bir programla anılacak.

TRT açıklamasına göre, Türk İstiklal Harbi tarihine "Subay Savaşı" olarak geçen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü kapsamında "Müdafaadan Taarruza Sakarya" adını taşıyan özel bir program hazırlandı.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin ayrıntılarının aktarılacağı program, Birinci Dünya Savaşı'nın sonundan itibaren başlayan, İstanbul'un ve İzmir'in işgali, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Milli Mücadele'ye hazırlık süreci, Anadolu halkının işgallere karşı örgütlenmesi ve düzenli ordunun kurulması başlıklarını içeriyor.

İlk bölümüyle 5 Temmuz'da dinleyici karşısına çıkacak olan TRT İstanbul Radyosu yapımı olan program 11 bölüm olarak tasarlandı.

Her hafta pazartesi günü saat 14.00'te yayınlanacak programın yapımcılığını Kemal Çat, sunuculuğunu ise Kerem Demircioğlu üstleniyor.

Programın son bölümü ise düşmanın Anadolu'dan bütünüyle koparılıp atıldığı Büyük Taarruz'un son günü olan 13 Eylül'de yayınlanacak.

İstanbul, Sakarya, İzmir, Radyo, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Müdafaadan Taarruza Sakarya' TRT Radyo 1'de başlıyor - Son Dakika


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