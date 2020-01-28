Mudanya Arama Kurtarma Bursa'ya döndü - Son Dakika
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Mudanya Arama Kurtarma Bursa'ya döndü

7 saat önce

Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birliği (MAK) Elazığ deprem bölgesinde sona erdirilen kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının ardından Mudanya'ya döndü.

Mudanya Arama Kurtarma Bursa'ya döndü, System.String[]

Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birliği (MAK) Elazığ deprem bölgesinde sona erdirilen kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının ardından Mudanya'ya döndü. MAK ekibini Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz karşıladı.


Elazığ'da 41 vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmaları kapsamında Elazığ'a giden MAK ekibi, Mudanya'ya döndü. Bölge halkına destek olan MAK, enkaz çalışmalarının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleriyle birlikte 60 çadırlık mahalle kurulumunu gerçekleştirdi. Ekibi karşılayan Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz, özverili çalışmalarından dolayı Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birliği'ne teşekkür ederken, "Deprem bölgesine giden ekibimiz, zor bir işin üstesinden gelmeye çalıştılar. Oradaki vatandaşlarımız için faydalı olmaya çalıştılar. Umarım bir daha böyle acılar yaşamayız" dedi.


Başkan Türkyılmaz, bundan sonraki süreçte yaraları birlikte sarmak için, ihtiyaçlar doğrultusunda bölgeye gerekli desteğin sağlanmaya devam edeceğini belirterek, "Belediyemiz tarafından karşılanacak ihtiyaçların yanı sıra Zeytin Dalı Birimimiz öncülüğünde toplanan yardımları da en kısa sürede kardeş Elazığ'a ulaştıracağız. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Mudanya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:10 Kaynak: İHA
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