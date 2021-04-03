Mudanya Belediye Meclisinde yeni dönem encümen ve ihtisas komisyonları belirlendi - Son Dakika

Mudanya Belediye Meclisinde yeni dönem encümen ve ihtisas komisyonları belirlendi
03.04.2021 09:31
Mudanya Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz başkanlığında yapıldı.
Mudanya Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz başkanlığında yapıldı.
Uğur Mumcu Kültür Merkezinde toplanan meclis, nisan ayının ilk oturumunu seçim gündemiyle açtı. Meclis 1. Başkan Vekili Ergül Batman, 2. Başkan Vekili Selahattin Avcı olurken, Ozan Eroğlu, Ergül Batman ve Neslihan Erdeniz encümen üyeliğine seçildi. Toplantıda ayrıca Mudanya Belediye Meclisinde 3'er kişiden oluşan 10 ayrı ihtisas komisyonları da parti gruplarınca sunulan üye önerileriyle gizli oylamayla belirlendi.
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