Mudanya Belediyesi, 23 Nisanı evlere taşıyor - Son Dakika

Mudanya Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını sürece uygun olarak planladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı Mudanya'da yine aynı coşkuyla kutlanacak. Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanan bayrak ve balonlardan oluşan binlerce süsleme seti Mudanyalılarla buluştu.

Bütün Mudanyalılara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda balkon ve pencerelerini bayrak ve balonlarla süslemeleri çağrısı yapan Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bayram günü belediye araçlarından çalınacak marşlar eşliğinde balkonunuzda size eşlik edecek. Bu yıl çocuklarımız sınıflarında yan yana olmasa da bu kez küçük büyük demeden hep birlikteyiz. 23 Nisan günü aynı gurur, coşku, neşe ve sevgimizle evlerimizi bayram yerine çevireceğiz. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hep birlikte marşlarla 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyelim, saat 20.00'de balkonlarımıza çıkalım, 21.00'de de hep birlikte İstiklal Marşımızı söyleyelim" ifadelerini kullandı. - BURSA