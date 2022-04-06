Mudanya Belediyesi 85 dönümlük arazide ayçiçek tohumlarını törenle toprakla buluşturdu - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi 85 dönümlük arazide ayçiçek tohumlarını törenle toprakla buluşturdu

06.04.2022 14:34
Mudanya Belediyesi 85 dönümlük arazide ayçiçek tohumlarını törenle toprakla buluşturdu

Hasadın ardından 8-10 ton yağ elde edip tamamı Mudanya'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak, aynı alana ekim aylarında karakılçık buğdayı ekilecek.

Belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinleri toplayarak, zeytinyağı haline getirdikten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına taşıyan Mudanya Belediyesi, şimdi de kendi Ayçiçek yağını ve buğdayını üretecek. Balabancık mahallesinde belediyeye ait 85 dönümlük arazide ayçiçek yetiştirecek olan Mudanya Belediyesi, törenle tohumları toprakla buluşturdu. Törene CHP Parti Meclis Üyesi Gökhan Günaydın, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Başkan Yardımcısı Nisa Yılmaz Kartaltepe, CHP İl Başkanı İsmet Karaca, CHP İlçe Başkanı Ömer Aydın, CHP geçmiş dönem Milletvekili İlhan Demiröz, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.

85 dönümlük alana dönüşümlü olarak ayçiçek ve buğday ekeceklerini ifade eden Başkan Türkyılmaz, "Temel gıda maddelerine ulaşım azalıyor. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızın gereği hemşehrilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Her gramında alın teri olan zeytinyağımızı sevgiyle üretip, emeğimizi sevgiyle besliyoruz. Ürettiklerimizi de Zeytin Dalı birimimize kayıtlı ailelerimizle adil bir şekilde paylaşıyoruz. Temmuz Ağustos gibi hasadını alıp yağını çıkaracağız. 8-10 ton yağ elde edip tamamını ihtiyaç sahibi insanlara dağıtacağız. Aynı alana ekim aylarında karakılçık buğdayı ekip, un yapıp yine ihtiyaç sahibi vatandaşlara vereceğiz. Bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Dünyada ayçiçeği ithalatının tek başına yüzde 37'sini Türkiye'nin yaptığını belirten CHP Parti Meclis Üyesi Gökhan Günaydın ise, "Son 20 yılda 33 milyon ton ayçiçeği ithal ettik ve karşılığında 19 milyar Dolar para ödedik. Yine son 20 yılda Türkiye 73 milyon ton buğday ithal ettik, 20 milyar Dolar para ödedik. Türkiye hem kendi ihtiyacı olan hem de ihracat için gerekli olan ürünü kendi üretebilir. Bir torba ayçiçeği tohumu 2500 TL. Çiftçi böyle bir manzarada nasıl üretim yapacak? Türkiye'de tarımın durumu ve mutfağa nasıl yansıdığı da ortada. Ya bu arazi boş kalacak ve seyredeceğiz ya da üreticilerimizi destekleyeceğiz ve bu alanları işleteceğiz. Eğer işletirsek Rusya'dan gelen gemiyi beklemez kendi ürünlerimizi tüketiriz. Bu anlamda Mudanya Belediye Başkanımızı kutluyorum" diye konuştu.

Başkan Türkyılmaz konuşma sonrasında CHP Parti Meclis Üyesi Gökhan Günaydın ile CHP İl Başkanı İsmet Karaca traktöre binip tarlada tohum ekti.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Mudanya Belediyesi 85 dönümlük arazide ayçiçek tohumlarını törenle toprakla buluşturdu - Son Dakika


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