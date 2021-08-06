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Mudanya Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor - Son Dakika

Mudanya Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor

06.08.2021 16:21
Mudanya Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor, System.String[]

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Esence, Eğerce, Söğütpınar ve Mesudiye mahallelerini kapsayan 334 hektarlık alanda yapılan yeni imar planı çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Kaçak yapıların, hukuki süreçlerinin tamamlanmasının ardından yıkımları gerçekleştirilirken, Mudanya Belediyesi, ilçe genelinde kaçak yapılar ile olan mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Mudanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kaçak olduğu belirlenen yapılar, verilen yasal sürelerin ardından yıkılıyor. Son olarak Mesudiye Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 3194 sayılı İmar Kanunu'na muhalefet ve imar kirliğine sebep olduğu tespit edilen binanın yıkımı gerçekleştirildi.

"KAÇAK YAPIYA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Mudanya Belediyesi olarak ilgili yasa ve mevzuat hükümleri doğrultusunda işlemlerin yapıldığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Kaçak yapıların yıkımı için tebligat gönderilip yasal süre veriyoruz. Bakanlığın belirlediği yasaları uygulama yükümlülüğümüz var ve bu yıkımları yaparak görevimizi yerine getiriyoruz" dedi. İmar affından faydalanıp, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belgeleri iptal edilen yapılar ile ilgili çalışma gerçekleştirdiklerini de belirten Türkyılmaz, "Bu yapılar ile ilgili de gerekli idari iş ve işlemleri gerçekleştiriyoruz. İlçemizin değerli tarım ve turizm alanlarını korunarak, kaçak yapılaşma ile yok olmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"KENTİMİZİ GELECEĞE SAĞLIKLI TAŞIYACAĞIZ"

Plansız yapılaşma ve altyapı sorunu yaşanan Esence, Eğerce, Söğütpınar ve Mesudiye mahallelerini kapsayan 334 hektarlık alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon çalışmalarının önemine değinen Türkyılmaz, "Hazırlıkları devam eden planlarla birlikte kentimizi yarınlara sağlıklı bir şekilde taşıyacağız.İlçemizi modern şehirciliğin gereklilikleri ile buluşturmak, günümüz koşullarına ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verecek bir kent yaratma hedefindeyiz. Bu doğrultuda kentimizin sağlıklı yapılaşmasını sağlama yönündeki kararlılığımız devam edecek" diye konuştu.

Mudanya Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor

Mudanya Belediyesi, Mesudiye, Mudanya, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Mudanya Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor - Son Dakika


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