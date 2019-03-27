Mudanya Belediyesi Kursiyerlerinden Heykel Sergisi

Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Heykel Atölyesi kursiyerleri, çalışmalarını düzenledikleri sergide sanatseverlerle paylaştı. Mütareke Meydanı İsmet İnönü Parkı'nda düzenlenen sergiye çok sayıda Mudanyalı katıldı.

Serginin açılışını Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz yaptı. Mudanya Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Hobi Sanat Atölyeleri'nin 7'den 77'ye her Mudanyalıya ücretsiz eğitim veren bir okul haline geldiğini belirten Başkan Türkyılmaz, "Kursiyerlerimiz, müzikte, resimde, heykelde, kısacası sanatın her dalında sevgiyle, muhteşem çalışmalara imza atıyor. Eğitimi, sporu, kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılan belediyemizin çalışmaları yeni dönemde de sürecek. Tüm belediye çalışanlarımızın ve kursiyerlerimizin emeğine sağlık" dedi. 20 kursiyerin 60 çalışmasının yer aldığı sergi bir hafta süreyle Yenimahalle'deki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde ziyarete açık olacak.