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Mudanya Belediyesi, "Mudanya'nın Anayasası" adını verdiği planlama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Mudanya Belediyesi, "Mudanya'nın Anayasası" adını verdiği planlama çalışmalarını sürdürüyor

18.11.2021 16:20
Mudanya Belediyesi, "Mudanya'nın Anayasası" adını verdiği planlama çalışmalarını sürdürüyor

Mudanya'yı tarihi, kentsel ve doğal zenginlikleriyle geleceğe taşımayı hedefleyen Mudanya Belediyesi, Aydınpınar, Mürsel ve Ülkü mahallerinin planlarını, belediye meclisine getiriyor.

Mudanya sınırları dahilinde yapılaşmayla ilgili sorun yaşayan 7 mahalleye ilişkin plan revizyon çalışması başlatan Mudanya Belediyesi tarafından Aydınpınar'da 26 hektar, Mürsel'de 22 hektar ve akabinde Ülkü mahallesinde 87 hektarlık alan için hazırlanan planlar, belediye meclisinde onaylanacak.

Mudanya'yı sağlıksız şehirleşmeden kurtararak modern şehirciliğin gereklilikleri ile buluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Aydınpınar ve Mürsel'in, beraberinde Ülkü mahallemizin günümüzün koşullarına ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verecek imar planı çalışmasını tamamladık. Mudanya'nın kimliğine ve tarihine özgü, bir kent planlaması ortaya çıkacak. Mudanya geleceğe sağlıklı ve çağdaş bir yapılaşmayla taşınacak" diye konuştu.

Mudanya Belediyesi, Danıştay 6. Dairesi'nin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin serbest nizam yapılaşma koşullarıyla ilgili verdiği iptal kararının ardından köy planlarına ait imar planı revizyon çalışmalarını sürdürüyor. 2017 yılında Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre "Birden fazla yapının inşa edilebileceği ve yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce onaylanmış olan uygulama imar planı kararı ile serbest nizam kararı verilen parsellerde, komşu parsellerde yer alan ve bu parsele en yakın yapıların yapı nizamlarına aykırı düşmemek koşuluyla, sadece bir tek nizam uygulanabileceği gibi ayrık, blok veya bitişik nizamdan ikisi veya üçü bir arada karma olarak uygulanabilir" hükmü Danıştay 6. Dairesi'nin yürütmeyi durdurma kararına göre kaldırıldı. Bu karar gereği Mudanya sınırları içerisinde serbest nizam yapılaşma koşuluna sahip olan 7 köye ait imar planlarının revize edilmesi ihtiyacı doğdu.

Mudanya Belediyesi, Mudanya'nın Anayasası adını verdiği planlama çalışmalarını sürdürüyor

Mudanya Belediyesi, Hayri Türkyılmaz, Danıştay, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Mudanya Belediyesi, 'Mudanya'nın Anayasası' adını verdiği planlama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mudanya Belediyesi, "Mudanya'nın Anayasası" adını verdiği planlama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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