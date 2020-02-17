Mudanya Belediyesi'nde Sayıştay incelemesi - Son Dakika

Her denetimden tertemiz çıkan Hayri Türkyılmaz başkanlığındaki Mudanya Belediyesi'nde, Sayıştay müfettişlerinin 2019 yılını kapsayan incelemesi de tamamlandı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, geride bıraktığı 6 yıllık hizmet süresi boyunca tüm denetimlerden tertemiz çıktıklarını söyledi.



Sayıştay müfettişleri; Mudanya Belediyesi'nin 2019 yılına ait mali bütçesi, gelir ve giderlerine ilişkin denetimlerini tamamladı. Müfettişler tarafından tüm birimleri denetlenen Mudanya Belediyesi'nde, herhangi bir olumsuz işleme rastlanmadı. Önceki yıllarda yapılan inceleme sonucunda kamu zararı oluşmadığı, belediyenin iş ve işlemlerinde kanunlara uyduğu yönünde rapor veren Sayıştay, 2019 yılına ait yaptığı denetimin raporunu da önümüzdeki süreçte açıklayacak. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, geride bıraktığı 6 yıllık hizmet süresi boyunca tüm denetimlerden tertemiz çıktıklarını söyledi. Başkan Türkyılmaz, "Bundan önce de olduğu gibi Mudanya Belediyesi tertemiz bir belediyecilik anlayışı ile yönetilmeye devam edecek. Bir denetimden daha alnımızın akıyla çıkmanın gururunu yaşıyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve denetimlerini tamamlayan müfettişlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA