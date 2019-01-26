Son Dakika Haberleri: Mudanya Belediyesi'nde Sözleşme Sevinci

Mudanya Belediyesi'nde Sözleşme Sevinci

4 dakika önce

Mudanya Belediyesi, 2019 yılını kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi'yle ilgili Genel İş Sendikası ile masaya oturdu.

Mudanya Belediyesi'nde Sözleşme Sevinci, System.String[]

Mudanya Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında uzun süren görüşmeler sonucunda belirlenen rakamlar onaylandı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Genel İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle, sözleşmeye imza attı. Bu kapsamda en düşük ücretli çalışanın maaşı 4 bin 223 TL 44 kuruş olarak belirlenirken, en yüksek maaş ise 5 bin 134 TL 98 kuruş olarak kabul edildi. Başkan Türkyılmaz, her konuda olduğu gibi ücretler konusunda da eşitliği sağladıklarını belirtirken, yine Türkiye'nin en iyi oranlı sözleşmesine imza attıklarını söyledi.

Yeni rakamların Mudanya Belediye ailesine hayırlı olmasını dileyen Başkan Hayri Türkyılmaz, göreve geldiği günden bu yana tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte hem iş yerindeki huzurun sağlanması hem de çalışanların emeklerinin karşılığını almaları için mücadele ettiklerini söyledi. Mudanya Belediyesi'nin tüm kadrolarıyla birlikte Mudanya'ya en iyi hizmetleri vermek için çaba harcadığını vurgulayan Başkan Türkyılmaz, "Yine Türkiye'nin en iyi oranlı sözleşmelerinden birine imza atarak çalışanımızın alın terinin karşılığını verdik. Bizler her zaman iş arkadaşlarımızın haklarının en üst seviyede verilmesi için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Mutlu çalışanlarla yeni dönemde en üst motivasyonla hemşehrilerime en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

MUDBEL PERSONELİNE SENDİKA MÜJDESİ

Başkan Türkyılmaz, belediye şirketi MUDBEL personeline de sendika müjdesi verdi. MUDBEL personelinin de 2020 yılının haziran ayına kadar kadrolu çalışanların haklarına sahip olacaklarını belirten Başkan Türkyılmaz, "Artık belediyemizde sendikalı olmayan, çalışma güvencesi olmayan arkadaşımız kalmayacak. Yeni toplu iş sözleşmemiz ve tüm personelimizi kapsayan sendika çalışmalarımız belediyemize ve Mudanya'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Genel İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak ise, gerçek anlamda emeğe ve emekçiye değer veren Başkan Türkyılmaz'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:32 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silahlı Soyguncuyu Sopayla Kovaladı Son Dakika! Bakan Akar'dan Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Açıklama: Yakın Zamanda Belirleyeceğiz

Otobüsü Tekmeleyip Kaçan Saldırgan, Sinirini Alamayıp Geri Dönünce Yakalandı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çocukluk Arkadaşını Son Yolculuğuna Uğurladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 15:36:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mudanya Belediyesi'nde Sözleşme Sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]