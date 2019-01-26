Mudanya Belediyesi'nde Sözleşme Sevinci

Mudanya Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında uzun süren görüşmeler sonucunda belirlenen rakamlar onaylandı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Genel İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle, sözleşmeye imza attı. Bu kapsamda en düşük ücretli çalışanın maaşı 4 bin 223 TL 44 kuruş olarak belirlenirken, en yüksek maaş ise 5 bin 134 TL 98 kuruş olarak kabul edildi. Başkan Türkyılmaz, her konuda olduğu gibi ücretler konusunda da eşitliği sağladıklarını belirtirken, yine Türkiye'nin en iyi oranlı sözleşmesine imza attıklarını söyledi.

Yeni rakamların Mudanya Belediye ailesine hayırlı olmasını dileyen Başkan Hayri Türkyılmaz, göreve geldiği günden bu yana tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte hem iş yerindeki huzurun sağlanması hem de çalışanların emeklerinin karşılığını almaları için mücadele ettiklerini söyledi. Mudanya Belediyesi'nin tüm kadrolarıyla birlikte Mudanya'ya en iyi hizmetleri vermek için çaba harcadığını vurgulayan Başkan Türkyılmaz, "Yine Türkiye'nin en iyi oranlı sözleşmelerinden birine imza atarak çalışanımızın alın terinin karşılığını verdik. Bizler her zaman iş arkadaşlarımızın haklarının en üst seviyede verilmesi için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Mutlu çalışanlarla yeni dönemde en üst motivasyonla hemşehrilerime en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

MUDBEL PERSONELİNE SENDİKA MÜJDESİ

Başkan Türkyılmaz, belediye şirketi MUDBEL personeline de sendika müjdesi verdi. MUDBEL personelinin de 2020 yılının haziran ayına kadar kadrolu çalışanların haklarına sahip olacaklarını belirten Başkan Türkyılmaz, "Artık belediyemizde sendikalı olmayan, çalışma güvencesi olmayan arkadaşımız kalmayacak. Yeni toplu iş sözleşmemiz ve tüm personelimizi kapsayan sendika çalışmalarımız belediyemize ve Mudanya'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Genel İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak ise, gerçek anlamda emeğe ve emekçiye değer veren Başkan Türkyılmaz'a teşekkür etti.