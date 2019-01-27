Mudanya Belediyesi’nde sözleşme sevinci
49 dakika önce
Mudanya Belediyesi, DİSK Genel İş Sendikası ile 2019 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi'ni imzaladı.
Mudanya
Belediyesi, DİSK Genel İş Sendikası ile 2019 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi'ni imzaladı. Başkan Hayri Türkyılmaz
, Türkiye
'deki en iyi şartlara sahip sözleşmeye imza attıklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:33
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