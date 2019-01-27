Son Dakika Haberleri: Mudanya Belediyesi’nde sözleşme sevinci

Mudanya Belediyesi’nde sözleşme sevinci

49 dakika önce

Mudanya Belediyesi, DİSK Genel İş Sendikası ile 2019 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi'ni imzaladı.

Mudanya Belediyesi’nde sözleşme sevinci, System.String[]
Mudanya Belediyesi, DİSK Genel İş Sendikası ile 2019 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi'ni imzaladı. Başkan Hayri Türkyılmaz, Türkiye'deki en iyi şartlara sahip sözleşmeye imza attıklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:33 

Mudanya, Ekonomi
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