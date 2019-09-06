Son Dakika Haberleri: Mudanya Belediyesi'nden 7 mahalleye halı saha
Son Dakika Güncel Haber

Mudanya Belediyesi'nden 7 mahalleye halı saha

21 dakika önce

Mudanya Belediyesi, Aydınpınar, Bademli, Hançerli, Yalıçiftlik, Halitpaşa, Mirzaoba ve Küçükyenice mahallelerindeki halı sahaları tamamlayarak, gençlerin hizmetine açtı.

Mudanya Belediyesi'nden 7 mahalleye halı saha, System.String[]

Mudanya Belediyesi, Aydınpınar, Bademli, Hançerli, Yalıçiftlik, Halitpaşa, Mirzaoba ve Küçükyenice mahallelerindeki halı sahaları tamamlayarak, gençlerin hizmetine açtı. Göreve geldiğinde "Her mahalleye halı saha" sözü verdiğini hatırlatan Başkan Türkyılmaz, "Ne söz verdiysek gerçekleştiriyoruz" dedi.


Mudanya Belediyesi gençleri spora yönlendirmek için gerçekleştirdiği halı saha yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mudanya'nın her mahallesine halı saha kazandırmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Mudanya Belediyesi, Aydınpınar, Bademli, Hançerli, Küçükyenice ve Halitpaşa mahallelerinde 25 metreye 50 metre, Mirzaoba'da 20 metreye 33 metre ve Yalıçiftlik'te 20 metreye 40 metre ölçülerindeki halı sahaları tamamlayarak gençlerin hizmetine açtı. Göreve geldiği gün, her mahalleye halı saha yapılacağının sözünü veren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Herkese eşit hizmet' ilkemiz gereği, her mahalleye eşit hizmet götürüyoruz. Halı saha yapımı ve yenilemelerinin yanı sıra çocuk oyun alanlarını da Mudanya'ya kazandırıyoruz. Çocuklarımız bu alanlarımızı güvenli bir şekilde, istedikleri gibi kullanıyor. İlçe genelinde atıl vaziyette bulunan alanları halkın kullanıma uygun hale getirmeye devam edeceğiz. Ne söz verdiysek gerçekleştiriyoruz. Mudanya'nın her mahallesini halı saha ile buluşturacağız" diye konuştu. - BURSA

Halitpaşa, Bademli, Mudanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ek yerleştirmeye özel burs olanakları! 2 bin 500 TL veren var
Yenikapı'daki araçların yankıları sürerken kafa karıştıran bir belge ortaya çıktı Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum Egemen Bağış, Prag Büyükelçiliği'ne atandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 10:28:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mudanya Belediyesi'nden 7 mahalleye halı saha
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]