Mudanya Belediyesi'nden arazi yollarına yoğun mesai - Son Dakika

Mudanya merkezin yanı sıra çalışmalarını kırsal mahallelerde de yoğun bir şekilde sürdüren Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ham halde bulunan imar yollarını açarak kullanıma uygun hale getiriyor.

Yerleşim alanlarının ve nüfusun her geçen gün arttığı Mudanya'da, kırsal alanlarda kadastro ve arazi yolları Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince açılarak kullanıma sunuluyor. Muhtarlarla koordineli bir şekilde çalışan ekipler arazi yollarında malzeme serimi ve tesviye çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Yaptıkları program çerçevesinde tüm kırsal alanlardaki kadastro yollarının açılarak zemin iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Ekiplerimiz Tirilye ve Söğütpınar Mahallelerimizde çalışmalarına devam ediyor. Mudanya'da hizmet götürmediğimiz mahallemiz yok. Hemşerilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, belediyecilik anlayışımızın çıkış noktasını oluşturuyor. Arazi ve imar yolu açma çalışmalarının yanı sıra ilçe merkezinde de önümüzdeki hafta asfaltlama çalışmalarına hız vereceğiz" diye konuştu. - BURSA