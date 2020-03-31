Mudanya Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına servis hizmeti - Son Dakika

Mudanya Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında Devlet Hastanesi'nin sağlık çalışanları için servis hizmetine başladı.



Mudanya Belediyesi, Devlet Hastanesi'nin sağlık çalışanları için servis hizmetine başladı. Belediyenin koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında tahsis edilen servis araçları hastane personeline, Arnavutköy limanından Güzelyalı Mahallesi'ne kadar olan güzergahta, sabah ve akşam saatlerinde hizmet verecek. En büyük risk grubunda olmasına rağmen gecesini gündüzüne katarak Mudanyalıların sağlığı için çalışan sağlık emekçilerine teşekkür eden Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bu salgın sebebiyle en riskli gruplardan birisi sağlık çalışanlarımız. Sağlık çalışanlarının iyi olması, bizlerin sağlığı için çok önemli. Doktorundan hemşiresine, hastane görevlisinden güvenliğine sağlık kurumlarında fedakarca çalışan, salgın hastalığa karşı mücadele eden bütün sağlık personeline şükran borçluyuz. Sağlık emekçilerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha hemşehrilerimizden mecbur olmadıkça sokağa çıkmamaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA