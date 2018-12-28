Mudanya Belediyesi'nden Sanayi Esnafına Yeni Tesis

Mevcut sanayi sitelerinin yetersiz kaldığı Mudanya'da, Işıklı Mahallesi'nde bulunan 80 dönümlük arazide sosyal donatıları ile birlikte yeni bir yaşam alanı oluşturulacak. Başkan Hayri Türkyılmaz, "Sanayi esnafı yeni proje ile modern ve sağlıklı bir ortama kavuşacak" dedi.

Mudanya Belediyesi, "Proje demokrasisi" geleneğiyle yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Taş Mektep Restorasyon Projesi, Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi, Hal Kahveleri, mahallelerde yapılan plan değişikliklerini halkın onayına sunan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçe genelinde hizmet veren sanayi esnafını tek bir çatı altında toplama amacıyla gerçekleştirmeyi planladığı projeyle ilgili toplantı düzenledi. Başkan Yardımcısı Hakan Karademir ile birlikte, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde sanayi esnafıyla bir araya gelen Başkan Türkyılmaz, Işıklı Mahallesi'nde yapılacak kompleksle ilgili esnafın taleplerini dinledi.Mudanya'nın en önemli sorunlarından birisi olan küçük sanayi sitesiyle ilgili sorunu çözme amacıyla yola çıktıklarını dile getiren Başkan Hayri Türkyılmaz, "Mevcut sanayi sitelerinin yetersizliğini göz önüne alarak yeni bir sanayi sitesi oluşturma çalışmalarına başladık. Sanayi sitesi, çeşitli iş kollarında çalışan esnafın ihtiyaçlarına göre şekillenecek. Yeni işyerlerimiz, farklı meslek gruplarının çalışma şartlarına uygun olarak bölümlendirilecektir. Örneğin oto tamircileri, marangozlar, tornacılar kendi iş kollarına uygun alanlarda yapılandırılacaktır. 80 dönümlük arazi, camisi, çocuk oyun alanları, belediye hizmet alanı ve sosyal tesislerin de içinde olacağı bir tesis olarak planlanacak. İmar planı hazır, 7 Ocak'ta yapacağımız mecliste buranın küçük sanayi sitesi olarak tescil edilmesi yönündesüreci başlatıyoruz. Sorunları çözülmüş bir Mudanya'da hep birlikte mutlu bir şekilde yaşayacağız" dedi.

ESNAFA YENİ BİR YAŞAM ALANI

Mudanya'da bulunan iki sanayi sitesi ile birlikte mahalle aralarında kalan esnafı da bir arada tutacak sanayi kompleksiyle ilgili plan değişikliği Ocak ayı meclisinde gündeme gelecek.

Sanayi sitesi; sosyal donatıları ve esnafın ihtiyaçlarına cevap verecek yapısıyla büyük bir yerleşke niteliğine sahip olacak. Projede sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik ticari birimlerin yanı sıra düğün salonu, toplantı salonları, misafirhane, çocuk oyun alanları, cami ve diğer sosyal donatılara da yer verilecek.