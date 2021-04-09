Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Mudanya Belediyesi'ne ait reklam panolarındaki ilan sebebiyle Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün 17.30 itibariyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, gerekli işlemleri başsavcılıkça sürdürüldüğü kaydedildi.
Bursa Valiliğince yapılan açıklamada da "Mudanya Belediyesi'ne ait 6 reklam panosuna bugün asılan '128 milyar dolar nerede' ve 'CHP' yazısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi silueti bulunan afişlere Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığının el konulması talimatı üzerine, söz konusu afişler güvenlik güçleri marifetiyle kaldırılmıştır" ifadesi kullanıldı.
Haber Global'de yayınlanan Buket Aydın ile Koltuk programında Mudanya'daki sökülen afişlerden söz eden Kılıçdaroğlu, yayının ardından Twitter'dan "128 milyar dolar nerede?" diye sordu.
Paylaşımın ardından Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, bugün Türkiye genelinde CHP'li belediyelerde pankart ve billboard'lara "128 milyar dolar nerede?" sorusunun asılacağı bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › CHP'nin '128 milyar dolar nerede?' afişine Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma - Son Dakika