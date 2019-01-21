Mudanya Çocuk Ve Gençlik Meclisi Kuruldu

İlçe genelindeki ortaokul ve liselerdeki okul başkanları, yürütülecek projeler kapsamında kente dair hayallerini paylaşarak, "Geleceğin Mudanyası"nı kurgulayacak.

Mudanya Belediyesi, "Proje demokrasisi" geleneğinden hareketle gençlerin ve çocukların yetenekleri ve hayal güçlerinden yararlanılabilecek bir projeyi hayata geçirdi. Gençleri ve çocukları yönetime katarak, sosyal alanda daha özgür ve özgüvenli olmalarını, birlikte yönetişim becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Mudanya Belediyesi,Çocuk ve Gençlik Meclisi projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında ilçe genelindeki ortaokul ve liselerdeki okul başkanları, programa dahil edildi. Çocukların ve gençlerin son derece önemli olan sosyalleşme, duygusal istikrar ve vicdan sahibi olma özellikleriyle birlikte çalışma duygularını birleştirerek, kenti adına sorumluluk duygularını geliştirme amacıyla 6 günlük kamp programı hazırlandı. Çocuk ve Gençlik Meclisi üyesi öğrenciler,"Girişimci Öğrenme Stüdyosu Gençlik Çalışmaları Projesi" kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

MUTLU VE HUZURLU BİR GELECEK BİRLİKTE ŞEKİLLENECEK

Çocukların ve gençlerin kent algısından yola çıkarak, tarihi ve kültürü hakkında ortak bir farkındalık geliştirmesi ve öğrencilerin sahayı farklı bir gözle inceleme fırsatı sağlaması amacıyla yola çıktıklarını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Yürütülecek proje kapsamında, çocuklar ve gençler kent deneyimlerini ve kente dair hayallerini paylaşarak, geleceğin Mudanya'sını kurgulayacak. Böylelikle Mudanya, UNİCEF'in çocukları tam da katılımcı birer birey olarak yetiştirmek üzerine oluşan bir yapılanma olan Çocuk Dostu Şehir Programı'na katılabilecek. Herkesin huzur ve mutluluk duyduğu Mudanya'yı birlikte yaşatacacağız" diye konuştu.