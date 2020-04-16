Mudanya'da 23 Nisan kutlamaları için kutlama seti dağıtıldı - Son Dakika

Mudanya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerden kutlanması için vatandaşlara kutlama seti gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanan kutlama setlerinin içinde bayrak ve balon bulunduğu belirtildi.

Mudanyalılara bayramda balkon ve pencerelerini bayrak ve balonlarla süslemeleri çağrısında bulunan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, belediyenin de araçlarından çalınacak marşlarla kutlamalara eşlik edeceğini kaydetti.