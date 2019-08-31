Mudanya'da 30 Ağustos coşkusu

BURSA (İHA) – 30 Ağustos Zafer Bayramı, Bursa'nın Mudanya ilçesinde coşkuyla kutlandı. "6 İlke 6 Kilometre Zafer Yürüyüşü"nün ardından ünlü müzik grubu Mor ve Ötesi konser verdi.



Mudanya Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 97. yıl dönümünde, muhteşem bir kutlamaya daha ev sahipliği yaptı. Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından birinin yazıldığı tarih olan30Ağustos, Mudanya'da bu yıl da adına yakışır bir etkinlikle kutlandı. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan BüyükTaarruz'u anmak üzere tüm yurtta kutlanan Zafer Bayramı coşkusu, Mudanya'yı sardı. Kutlamalar, Mudanya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün araç kortejiyle başladı, "6 İlke 6 Kilometre Zafer Yürüyüşü" ile devam etti. Güzelyalı Atatürk Parkı'ndan Mütareke Meydanı'na kadar süren Zafer Yürüyüşü'ne Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın, İYİ Parti İlçe Başkanı Osman Özbay'ın yanı sıra Mudanya ve Bursa'dan 5 bin kişi katıldı. Her bir kilometresini Atatürk'ün Laiklik, İnkılapçılık, Devletçilik, Milliyetçilik, Halkçılık ve Cumhuriyetçilik ilkelerini temsil eden yürüyüş sonunda Mütareke Meydanı'nda halka seslenen Başkan Hayri Türkyılmaz, meydanı dolduran binlerce kişinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.



30 Ağustos'un emperyalizme karşı mücadelenin taçlandığı, bağımsızlık ve özgürlüğün en önemli simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Hayri Türkyılmaz, "Mudanya'da yine her şey çok güzel. Bugün bizim için bayramların en büyüğü, Cumhuriyete, barışa giden yolda kazandığımız en büyük zaferimiz. 30 Ağustos, 97 yıl sonra da Atamızın gösterdiği hedefe durmadan yürüyenlerin, üretenlerin, demokrasiye inananların, birlikte mücadele edenlerin bayramıdır. Biliriz ki; "Zafer, 'zafer benimdir' diyebilenindir Zafer Bizim, milli bayramlar hepimizin" diye konuştu.



30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Mudanya'da Mor ve Ötesi rüzgarı esti. Türkiye'nin sevilen gruplarından Mor ve Ötesi, şarkılarını büyük bir kahramanlık destanının ardından gelen büyük zafer için söyledi. Mor ve Ötesi en sevilen şarkılarını, Mütareke Meydanı'nı dolduran coşkulu kalabalıkla birlikte seslendirdi. - BURSA