Mudanya'da 65 yaş için 'Vefa Grubu' oluşturuldu - Son Dakika
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Mudanya'da 65 yaş için 'Vefa Grubu' oluşturuldu

7 saat önce

Mudanya'da temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak 65 yaş ve üstü yalnız yaşayan kişiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Mudanya'da 65 yaş için 'Vefa Grubu' oluşturuldu, System.String[]

Mudanya'da temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak 65 yaş ve üstü yalnız yaşayan kişiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu. Başkan Hayri Türkyılmaz, "Sevginin, dayanışmanın ve paylaşmanın kenti Mudanya'da bu zor günleri de yine birlikte aşacağız" dedi.


İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmasını sınırlandıran genelge doğrultusunda Mudanya'datemel ihtiyaçlarını karşılayamayacak 65 yaş ve üstü yalnız yaşayan kişiler ile ihtiyaçlarını karşılayamayan kronik rahatsızlığı olanvatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu. Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile kurumlar ve STK temsilcileri "Vefa Sosyal Destek Grubu" gündemiyle toplandı.


İhtiyaçlar telefonla alınacak


Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda 24 saat ulaşabilecek 112, 155 ve 156 nolu numaraların yanı sıra mesai saatleri içerisinde 65 yaş ve üstü yalnız yaşayan kişiler ile ihtiyaçlarını karşılayamayan kronik rahatsızlığı olanvatandaşlar 543 00 86 nolu numaradan Kaymakamlık Sosyal Yardım İşlerine, 544 2112 nolu numaradan belediyeye, 544 32 95 nolu numaradan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 153 nolu numaradan da Zabıta Müdürlüğü'ne temel ihtiyaçlarını iletebilecekler. Köylerde yaşayan vatandaşlar ise her türlü taleplerini muhtarlıklara ve cami imamlarına bildirebilecek.


Toplantı sonrasında açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanya Belediyesi olarak kurumlarımızla koordineli bir şekilde ihtiyaç sahibi olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması içinücretsiz olarak gıda ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarını karşılayacağız. Mudanyalı hemşehrilerimin içi rahat olsun, bu zor günleri dayanışarak, birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız" diye konuştu. - BURSA

İçişleri Bakanlığı, Hayri Türkyılmaz, Mudanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:59 Kaynak: İHA

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