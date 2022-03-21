Mudanya'da ağaçlandırma sahasına fidan dikildi - Son Dakika
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Mudanya'da ağaçlandırma sahasına fidan dikildi

21.03.2022 17:26
Mudanya'da ağaçlandırma sahasına fidan dikildi

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla Mudanya ilçesi Göynüklü Mahallesi'nde fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla Mudanya ilçesi Göynüklü Mahallesi'nde fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.

İlçede 2015 ve 2018 yıllarındaki yangınlardan zarar gören Göynüklü'deki sahada tören düzenlendi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, törende yaptığı konuşmada, ormanların korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Alınan nefesin, hayat bulan suyun ana kaynağı olan ormanların, toprak kaymaları ve erozyonların önlenmesi için tek çare ve doğal önlem aracı olduğunu belirten Canbolat, "Bu nedenle koruyup, kollayıp, değer verip, ormanlarımızı mümkün olduğunca çoğaltmamız hayat felsefemiz olmalıdır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Yalçın, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursa Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür'ün yanı sıra il ve ilçe protokolü ile siyasi parti temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturularak can suyu verildi.

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Orman Bölge Müdürlüğü, Hisarcık, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mudanya'da ağaçlandırma sahasına fidan dikildi - Son Dakika


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