Mudanya'da Anneler Günü kutlandı - Son Dakika

Mudanya Kaymakamlığı, şehit ve gazi anneleri ile ilçedeki 100 yaşını dolduran kadınların Anneler Günü'nü kutladı.
Gün boyu ziyaretlerini sürdüren Kaymakamlık ekibi, annelere "Cennet Anneleri Hatıra Ormanı"nda adlarına dikilen ağaçların sertifikasını verdi.
Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede ikamet eden 4 şehit annesini ziyaret ettiklerini bildirdi.
Sözer, şehitleri minnetle andıklarını belirterek, "Akabinde ilçemizde bulunan 100 yaşını doldurmuş değerli 8 annemizi ziyaret ettik. Kendilerine devletimizin annelerimiz adına Sakarya ilinde 'Cennet Anneleri Hatıra Ormanı'na diktiği ağaçların sertifikalarını ve sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun hediyelerini takdim ettik." ifadelerini kullandı.