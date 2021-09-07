Mudanya'da asfalt çalışmaları hızla devam ediyor - Son Dakika

Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asfalt onarım ve yeni açılan yollara asfalt serme çalışmalarına devam ediyor.

Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan tespit ve gelen talepler doğrultusunda sorumluluk alanında bulunan cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Gerek kırsal alanlarda gerekse merkez mahallelerde çalışan ekipler, Yeni Mahalle Ünlü Caddesi'nde asfalt serimini tamamladı. Halitpaşa Mahallesi 100. sokakta yaklaşık bin 500 tonluk asfalt serme çalışması ise sürüyor.

Mudanya'da yeni açılan projeli yolların alt yapı ile ilgili çalışmalar biter bitmez asfaltlandığını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "İlçemizdeki sokaklarda asfaltlama çalışmalarını programlı bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan gelen talepler değerlendirildikten sonra ilgili birimlerimizce programa alınıyor" dedi. - BURSA