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Mudanya'da aşure bereketi

1 saat önce

Mudanya Belediyesi'nin, Muharrem ayı nedeniyle her yıl geleneksel olarak düzenlediği aşure ikramları başladı.

Mudanya'da aşure bereketi, System.String[]

Mudanya Belediyesi'nin, Muharrem ayı nedeniyle her yıl geleneksel olarak düzenlediği aşure ikramları başladı. Başkan Türkyılmaz, kurulan kazanların arkasına geçti, vatandaşlara hem aşure dağıttı, hem de bol bol sohbet etti.


Birlik ve beraberliği simgeleyen aşure geleneğinin en güzel örneği, barışın ve kardeşliğin başkenti Mudanya'da yaşanıyor. Mudanya Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen aşure ikramlarını bu yıl da ilçe genelinde sürdürecek. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Çepni mahallesinde Mudanyalılara kendi elleriyle aşure ikram etti. Başkan Türkyılmaz, kurulan kazanların arkasına geçti, vatandaşlara hem aşure dağıttı, hem de bol bol sohbet etti. Başkan Türkyılmaz, Muharrem ayının barış ve kardeşlik duygularının gelişmesi için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bu mübarek günlerde birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muharrem Ayı'ndaki ikramlarımızı gelenekselleştirerek hem inançlarımızın gereğini yerine getiriyor hem de hemşehrilerimle bir araya gelip, kucaklaşıyoruz. Aşuremiz bereketli, birliğimiz daim olsun" dedi. - BURSA

Muharrem Ayı, Mudanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:56 Kaynak: İHA
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