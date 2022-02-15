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Mudanya'da atık ilaç toplama kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Mudanya'da atık ilaç toplama kampanyası başlatıldı

15.02.2022 13:35
Mudanya'da atık ilaç toplama kampanyası başlatıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 10 eczaneye "atık ilaç toplama kutusu" yerleştirdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 10 eczaneye "atık ilaç toplama kutusu" yerleştirdi.

İlçede geri dönüşüme kazandırılan ürünlere atık ilaçlar da eklendi. Proje kapsamında atık ilaçların, çevre ve insan sağlığına doğrudan etkilerinin en aza indirilmesi, evlerde ayrı biriktirilmesi ve mevzuata uygun olarak imha edilmesi hedefleniyor.

Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde 10 eczaneye atık ilaç toplama kutusu teslim etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından toplanacak ilaçların lisansı bulunan firmalara gönderilerek geri dönüşümünün sağlanacağı bildirildi.

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Hisarcık, Mudanya, Bursa, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mudanya'da atık ilaç toplama kampanyası başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mudanya'da atık ilaç toplama kampanyası başlatıldı - Son Dakika
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