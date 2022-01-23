Mudanya'da bazı tekneler battı - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yağmur nedeniyle Arnavutköy Balıkçı Barınağı'nda su tahliyesinde bulunamayan bazı tekneler battı.

Barınakta demirli bulunan bazı tekneler sağanaktan dolayı zarar gördü. Yetkililer, yağmur suyuyla dolan birçok tekneyi tespit ederek, sahiplerini bilgilendirdi. Batan tekneler balıkçılar tarafından temin edilen vinçle denizden çıkarıldı.

Balıkçılık yapan Cüneyt Efe gazetecilere, teknelerin batmaması için bağlantılarının ve su doluluk durumlarının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Bazılarının teknelerini adeta kaderine terk ettiğini savunan Efe, "Gördüğümüz durumda bağlantı ipleri kopan ve içi aşırı su dolan birçok teknenin sularını kendi imkanlarımızla boşaltıyoruz. Ancak sahiplerinin de teknelerinin batmaması için daha duyarlı olmalarını bekliyoruz." diye konuştu.