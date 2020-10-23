Son dakika gündem: Mudanya'da bina enkazında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı (2) - Son Dakika

Son dakika gündem: Mudanya'da bina enkazında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı (2)

23.10.2020 19:35

Son dakika haber: Bursa'nın Mudanya ilçesinde yıkımı süren apartmanın enkazında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yıkımı süren apartmanın enkazında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Şükrü Çavuş Mahallesi'nde 1999 depremi öncesinde inşa edilen ve kolonundan birinin patlaması sonucu boşaltılan 21 daireli 9 katlı binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

Yıkımda binanın bir bölümünün çökertildiği sırada, çevredeki vatandaşlardan biri enkaz altında birinin kaldığı konusunda ihbarda bulundu.

Bunun üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin, ihbarcının verdiği bilgiler doğrultusunda arama çalışması başlattığı öğrenildi.

Son dakika gündem: Mudanya'da bina enkazında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı (2)
Son dakika gündem: Mudanya'da bina enkazında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı (2)
Son dakika gündem: Mudanya'da bina enkazında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı (2)
Son dakika gündem: Mudanya'da bina enkazında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı (2)

Arama Kurtarma, Mudanya, Çavuş, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Mudanya'da bina enkazında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı (2) - Son Dakika

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