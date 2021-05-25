Mudanya'da denizde müsilaj temizliği yapılıyor - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediyenin girişimiyle deniz salyası (müsilaj) temizliği başlatıldı.

Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSTAÇ'a bağlı tekneyle başlatılan keşif ve temizlik çalışmasının ilk durağı, ilçe kırsalındaki Eşkel Mahallesi sahili oldu.

Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi botunun eşlik ettiği bölgedeki çalışmalarda toplanan müsilaj, Arnavutköy Balıkçı Barınağı'nda bekleyen çöp taksi aracına boşaltıldı.

Çalışmanın bir hafta sürmesi planlanıyor.