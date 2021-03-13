Mudanya'da esnafa gece mühürü - Son Dakika

Mudanya'da esnafa gece mühürü

13.03.2021 10:22
Mudanya'da esnafa gece mühürü, System.String[]

Mudanya Belediyesi Zabıta ekipleri, Halit Paşa Mahallesinde sivil mimarlık örneği bazı tarihi binalarda faaliyet gösteren toplam 13 esnafın işletmesine gece mühürleme yaptı.

Mudanya Belediyesi Zabıta ekipleri, Halit Paşa Mahallesinde sivil mimarlık örneği bazı tarihi binalarda faaliyet gösteren toplam 13 esnafın işletmesine gece mühürleme yaptı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, gece yapılan mühürlemeyi onaylamanın mümkün olmadığını vurguladı. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20 Mart 2021 günü yapacağı karar toplantısı öncesi ruhsat iptali, mühür fekki ve mevcut düzenlemede ruhsat alamayacak sivil mimarlık örneği bazı tarihi binalarda faaliyet gösteren toplam 13 esnafın beklenen toplantı öncesinde mühürlenmesini doğru bulmadığını vurguladı. Bugüne kadar çözülemeyen sorunlar yumağında Mudanya Turizmine hizmet etme gayretinde olan ve son 11 aydır yaşanan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında çok zor günler yaşayan esnafın yeniden normalleşme süresinde borçlarını hafifletme ve devletine vergi ödeyebilme çabası içinde olduğu günlerde gece vakti yapılan mühürlemenin izahı olmadığını belirten Esnaf Odası Başkanı Abdulazizoğlu, "Esnafımızın bazılarının eline henüz gönderildiği söylenen tebligatlar ulaşmamış, tebligatların ulaşıp ulaşmadığının kontrolü bile yapılmadan, içeride malzemeleri bulunan esnafın işyerinin mesai saatleri sonrasında mühürlenmesi hazindir. Hiç değilse 20 Mart günü yapılacak toplantı öncesine kadar durum korunmalıydı düşüncesindeyim. Yarın ilk işimiz Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile iletişime geçmek olacaktır. Şunu da vurgulamak isterim ki belediyelerin ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun yani bürokrasinin çözmesi gereken sorunun tüm olumsuz ekonomik ve sağlık şartlarına rağmen geçimini sağlamak, istihdam oluşturarak devletine vergi ödeme gayretinde olan esnafımızın üzerine yıkılmış olması hiç hakkaniyetli değil. Yapılabilecek her türlü yasal girişimde esnafımızın yanındayız. Mudanyamız da bu şekilde yapılmaması gereken mühürleme uygulamasından dolayı üzüntülüyüz" dedi.

Yapılan mühürleme işlemi sırasında işyerleri mühürlenen esnaf zabıta ekiplerini alkışlarla protesto etti. Gündüz mühürlenen işyerlerinin mühürlerinin söküldüğü ve esnafın faaliyetlerine devam ettiği görüldü. - BURSA

Mudanya'da esnafa gece mühürü
Mudanya'da esnafa gece mühürü
Mudanya'da esnafa gece mühürü

Mudanya, Zabıta, Esnaf, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mudanya'da esnafa gece mühürü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kendisi için devreye giren Türkiye'yi unutmayan Sultan Abdülhamid'in torunu, Cumhurbaşkanı'na teşekkür mektubu yazdı Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti Selçuk Bayraktar, "T3 Vakfına İBB'den para aktarıldı" iddialarına ilişkin davalardan kazandıkları parayla öğrencilere burs verecek Kayalıklara çarpıp takla atan araçtan fırlayan 22 yaşındaki Burcu yaşamını yitirdi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Meteoroloji tarih verdi: Hafta başından itibaren kar geri geliyor Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti         
09:57
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım         
09:04
Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Akşener'den Akşener'den "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Benim önerim seçmende karşılığı olan biriyle yürünmesi         
01:07
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz         
23:49
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi         
13:57
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 10:35:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mudanya'da esnafa gece mühürü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei