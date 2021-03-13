Mudanya'da esnafa gece mühürü - Son Dakika

Mudanya Belediyesi Zabıta ekipleri, Halit Paşa Mahallesinde sivil mimarlık örneği bazı tarihi binalarda faaliyet gösteren toplam 13 esnafın işletmesine gece mühürleme yaptı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, gece yapılan mühürlemeyi onaylamanın mümkün olmadığını vurguladı. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20 Mart 2021 günü yapacağı karar toplantısı öncesi ruhsat iptali, mühür fekki ve mevcut düzenlemede ruhsat alamayacak sivil mimarlık örneği bazı tarihi binalarda faaliyet gösteren toplam 13 esnafın beklenen toplantı öncesinde mühürlenmesini doğru bulmadığını vurguladı. Bugüne kadar çözülemeyen sorunlar yumağında Mudanya Turizmine hizmet etme gayretinde olan ve son 11 aydır yaşanan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında çok zor günler yaşayan esnafın yeniden normalleşme süresinde borçlarını hafifletme ve devletine vergi ödeyebilme çabası içinde olduğu günlerde gece vakti yapılan mühürlemenin izahı olmadığını belirten Esnaf Odası Başkanı Abdulazizoğlu, "Esnafımızın bazılarının eline henüz gönderildiği söylenen tebligatlar ulaşmamış, tebligatların ulaşıp ulaşmadığının kontrolü bile yapılmadan, içeride malzemeleri bulunan esnafın işyerinin mesai saatleri sonrasında mühürlenmesi hazindir. Hiç değilse 20 Mart günü yapılacak toplantı öncesine kadar durum korunmalıydı düşüncesindeyim. Yarın ilk işimiz Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile iletişime geçmek olacaktır. Şunu da vurgulamak isterim ki belediyelerin ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun yani bürokrasinin çözmesi gereken sorunun tüm olumsuz ekonomik ve sağlık şartlarına rağmen geçimini sağlamak, istihdam oluşturarak devletine vergi ödeme gayretinde olan esnafımızın üzerine yıkılmış olması hiç hakkaniyetli değil. Yapılabilecek her türlü yasal girişimde esnafımızın yanındayız. Mudanyamız da bu şekilde yapılmaması gereken mühürleme uygulamasından dolayı üzüntülüyüz" dedi.

Yapılan mühürleme işlemi sırasında işyerleri mühürlenen esnaf zabıta ekiplerini alkışlarla protesto etti. Gündüz mühürlenen işyerlerinin mühürlerinin söküldüğü ve esnafın faaliyetlerine devam ettiği görüldü. - BURSA