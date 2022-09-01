Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan, Sel Sonrası Büyükşehir'e "İhmal" İsyanı

Mudanya'da etkili olan kuvvetli yağışın neden olduğu sel ve su taşkınlarının ardından açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yaşanan felaketin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı ihmalinden ve dere yataklarındaki yapılaşmaya izin vermesinden kaynaklandığını savundu. Türkyılmaz, "Denizleri doldurup, dereleri yapılaşmaya açanlar, en az 5 metre olması gereken alana 1 metrelik kanal yapanlar, hesabını verecek. ya görevlerini yapacaklar ya da yaptıkları yanlışların hesabını verecekler" dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçe genelinde etkili olan yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve su taşkınlarının ardından bugün basın toplantısı düzenledi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Yılmaz Kartaltepe, birim müdürleri, meclis üyelerinin ile CHP Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın ve ilçe yönetiminin de bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Hayri Türkyılmaz, Mudanya Belediyesi ekiplerinin gece boyunca çalışma yaptığını, ilçe genelinde yaşanan sel felaketinin sebebinin Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı ihmali olduğunu söyledi.

Başkan Hayri Türkyılmaz, 2015 yılından bu yana Mudanya'nın yeni gelişmekte olan mahallelerinden Halitpaşa ile Kumyaka ve Tirilye'de Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 1 metre dahi altyapı çalışması yapmadığını dile getirdi.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TENEZZÜL EDİP CEVAP DAHİ VERMEMİŞTİR"

Selin vurduğu Halitpaşa yakınlarındaki Karanlıkdere'de yapılaşmaya 2011 yılına kadar yapılan imar planlarıyla göz yumulduğunu, felaketin adım adım yaklaştığını kaydeden Başkan Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"İlçemizde 15 gün önce yaşanan su taşkınlarının ardından BUSKİ, görevi olan altyapıyla ilgili kapanan derelerin dahi temizlemesini yapmadı, bu yağmurda da böyle bir felaketin yaşanması kaçınılmaz oldu. Ekiplerimizin yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte 10 dakika içerisinde müdahalesiyle Çakaldere'de suya yol verilmiş ve su taşkınından vatandaşlarımız kurtarılmış oldu. Ama Karanlıkdere'de o kadar şanslı değildik. Vatandaşlarımız ve belediyemiz tarafından defalarca BUSKİ'ye yazı yazıldığı halde tek bir adım atılmamış, Büyükşehir Belediyesi tenezzül edip cevap dahi vermemiştir. Dereleri kapatırsanız, denizleri doldurursanız, bu doğa bir gün intikamını alır. Kalkıp bugün, Mudanya Belediyesi'ni kendilerine ait olan alt yapı sorunlarından dolayı suçlar haline gelmişler. Sorumluları, görevlerini yapmaya, yalanlarla insanları kandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum."

YIKIM KARARI ÇIKTI, İMAR BARIŞI İLE YASALLAŞTI

Göreve geldiği günden beri bir karış toprağı imara açmadığını vurgulayan Türkyılmaz, şunları söyledi:

"Ranta dayalı yapılaşmaya artık son vermenin zamanı geldi. Karanlıkdere'yi daraltanlar, en az 5 metre olması gerekirken 1 metrelik kanal yapanlar, hesabını verecek. Mudanya Belediyesi olarak, Mudanyalı hemşehrilerim adına yasalar çerçevesinde bu görevi yapmayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Kumyaka Mahallesi ve Girit sokağında bir sokak sağlıklaştırma çalışması yapmıştık. İyi ki bu çalışmaları yapmışız. Eski haliyle kalmış olsaydı can kaybının yaşanması işten bile değildi. Halitpaşa mahallemizde en son 2011 yılında imar planı değişikliği yapılmış. Bu planları yapanlar, elde ettikleri rantların hesabını verecekler. ya görevlerini yapacaklar ya da yargıda hesap vermekten asla kaçınamayacaklar.

Kat kat, yüksek kaçak binalar yapılmış, yıkım kararı çıkardığımız halde imar barışıyla yasal hale gelmiş. Bir yandan belediye başkanlarını yasalara uymak zorunda bırakırken birileri de kasayı doldurma uğruna kentlerin geleceğiyle ilgili kötü kararlar vermiş."