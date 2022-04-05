Mudanya'da geçen yıl kütüphaneden en fazla kitap okuyan üyeler ödüllendirildi - Son Dakika
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Mudanya'da geçen yıl kütüphaneden en fazla kitap okuyan üyeler ödüllendirildi

05.04.2022 15:38
Mudanya'da geçen yıl kütüphaneden en fazla kitap okuyan üyeler ödüllendirildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2021 yılında kütüphaneyi en aktif kullanan ve en çok kitap okuyan üyeler, Kaymakam Ayhan Terzi tarafından ödüllendirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2021 yılında kütüphaneyi en aktif kullanan ve en çok kitap okuyan üyeler, Kaymakam Ayhan Terzi tarafından ödüllendirildi.

Terzi, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Halk Kütüphanesi sorumlusu Begüm Büşra Akgün ile okuyucuları makamında kabul etti.

Ziyarette Terzi'ye, yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Konuklarıyla sohbet eden Kaymakam Terzi, bilginin güç olduğunu söyledi. İlçe Halk Kütüphanesi'nin her sosyal sınıfın bilgiye eşit şekilde ücretsiz erişimini sağlamaya özen gösterdiğini belirten Terzi, 58. Kütüphane Haftası dolayısıyla tüm vatandaşları kütüphanelerden yararlanmaya davet etti.

Bir yıl boyunca en çok kitap okuyan Ege Fuat Durmuş'un birinci olduğu Mudanya'da, Durmuş'un yanı sıra İclal Baysal, Oğuz Çuğali, Salih Sabri Dilek, Tuğba Eligür Sert ve Cemal Yavuz, teşekkür belgeleri ve hediyelerini Terzi'den aldı.

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Kaynak: AA

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