Son Dakika Haberleri: Mudanya'da Gençlerin Tartışması Cinayetle Bitti

Mudanya'da Gençlerin Tartışması Cinayetle Bitti

2 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde gençlerin tartışması cinayetle bitti.

Mudanya'da Gençlerin Tartışması Cinayetle Bitti, System.String[]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde gençlerin tartışması cinayetle bitti.

Önceki akşam Alican T. (28), misafir ettiği E.P. (17) adlı arkadaşıyla evinde tartıştı. İlerleyen saatlerde gençler arasında tartışma çıktı. E.P, Alican T'yi 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Bir ihbarı değerlendiren Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerine geldiklerinde, Alican T'nin cesediyle karşılaştı. Zanlı E.P'nin Bursa'dan sık sık gelerek arkadaşında kaldığı, cinayet sonrası kaçtığı tespit edildi. Olay yerinde hayatın kaybeden Alican Tongul'un katil zanlısı arkadaşı Bursa'da yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayetle alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:54 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Mudanya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avusturyalı Şovmenin Oğlu Antalya'da Ölü Bulundu Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının, Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı

Başkan Alinur Aktaş, Bursa'ya Çağ Atlatacak Projelerini Haberler.com'a Bir Bir Anlattı Münbiç'te ABD Askerlerine Bombalı Saldırı: 14 Ölü, 20 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 17:56:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mudanya'da Gençlerin Tartışması Cinayetle Bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]