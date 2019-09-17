Son Dakika Haberleri: Mudanya'da Gençleşen Türküler coşkusu
Son Dakika Güncel Haber

Mudanya'da Gençleşen Türküler coşkusu

59 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğünün Gençleşen Türküler Proje Topluluğu işbirliğinde düzenlediği Mudanya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97nci Yılı kapsamındaki Kahramanlık Türküleri ve Şiirleri Kutlama Konseri büyük ilgi ve...

Mudanya'da Gençleşen Türküler coşkusu, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğünün Gençleşen Türküler Proje Topluluğu işbirliğinde düzenlediği Mudanya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97nci Yılı kapsamındaki Kahramanlık Türküleri ve Şiirleri Kutlama Konseri büyük ilgi ve katılımla gerçekleştirildi.


Mudanya Hasanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe katılan Mudanyalılar alkışlar ve Türk bayraklarıyla eserlere eşlik etti. Ulu Önder Atatürk'ün sevdiği türkülerden Vardar Ovası'nı seslendiren Mudanyalı genç yetenek Tuna Tepecik'in yorumu Mudanyalı sanatseverlerden büyük övgü alırken, Bursalı genç sanatçılardan Osmancan Takmaklı, Selin Çavuş ve Kadir Tekin'in yorumları da seyircilerden tam not aldı. Kutlamanın coşkusu Ölürüm Türkiye'm ve Şehitler Ölmez kahramanlık türküleriyle zirve yaptı. Gecenin sonunda şef Erdinç Ertüzün'e çiçek takdim eden Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç, kültürel, sanatsal ve müzikal faaliyetlerin ilçelerde de artarak devam edeceğini söyledi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tezgahta en ucuz balık sardalye
Selahattin Demirtaş'ın avukatları, tahliye için AİHM'e gidiyor Merkez'in faiz indirimi sonrası bankalar yarışa girdi! İşte banka banka kredi faiz oranları PKK ile ÖSO arasında çatışma: Sızma girişimi püskürtüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 10:58:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mudanya'da Gençleşen Türküler coşkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]