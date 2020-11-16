Mudanya'da görülen domuz sürüsü tedirginlik yarattı - Son Dakika

BURSA'nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuz sürüsü, kent merkezine inerek, yiyecek aradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mudanya kent merkezinde vatandaşlar tarafından dün akşam saatlerinde domuz sürüsü görüldü. Domuzların bir sitenin yakınında, yola çıkarak yiyecek aradı. Ormanlık alanda yiyecek bulamayınca ilçeye indiği tahmin edilen 7 domuz, tedirginliğe neden oldu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.Mudanya ilçesinin Göynüklü Mahallesi'nde 10 gün önce domuz sürüsü yiyecek ararken görüntülenmişti.