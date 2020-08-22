Mudanya'da her yer kitapla dolup taştı - Son Dakika

- Mudanya'da her yer kitapla dolup taştı

Mudanya 2. Kitap Günleri başladı

BURSA - Bursa Mudanya Belediyesi, Yayıncılar Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenen Mudanya 2. Kitap Günleri, Mütareke Meydanı'nda düzenlenen törenle kapılarını açtı.

"Cumhuriyet, Aydınlanma ve Edebiyat" temasıyla düzenlenen kitap günlerinin açılışı CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, YAYKOOP Başkan Yardımcısı Elif Akkaya ile çok sayıda Bursalının katılımıyla yapıldı. YAYKOOP Başkan Yardımcısı Elif Akkaya, Mudanya Kitap Günleri'ne ev sahipliği yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a kültür ve sanata verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz açılış konuşmasında, geçtiğimiz yıl 65 gazeteci, yazar ve politikacının yanı sıra 65 yayınevinin katıldığı kitap günlerinin ilk yıl ziyaretçi sayısının 45 bin olduğunu hatırlattı.

Bu yıl Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 tedbirleri gereği kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında pek çok programın iptal edildiğini kaydeden Türkyılmaz, sanata ve sanatçıya destek olmanın önemine değinerek, "Yayıncılar Kooperatifi işbirliğiyle düzenlediğimiz bu buluşmayla, Bursa'da yaşayan tüm hemşehrilerimizle kitap dünyası arasında bir köprü kurmak ve yeni nesillere kitap sevgisini öğretmek istiyoruz. Bu kapsamda Yayıncılar Kooperatifi'ne, fuara katılarak Mudanya'nın kültür sanat hayatına önemli bir ivme kazandıracak her biri birbirinden değerli yazarlarımıza ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seneler fuarımızı uluslararası boyuta taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"Mudanya 2. Kitap Günleri'nin bu yılki onur konuğu, Yazar Ayşe Kulin oldu"

"Cumhuriyet ve Çağdaş Yaşam" oturumunda Ayşe Kulin'e Yazar ve Yönetmen Nebil Özgentürk de eşlik etti. Oturumda Nebil Özgentürk'ün yazıp yönettiği "Ayşe Kulin" belgeselinin gösterimi yapıldı. Ayrıca Ayşe Kulin'in yakın dostu olan Türkan Saylan'ı anmak için Nebil Özgentürk'ün "Adı Türkan" belgeselinden kısa bir bölümünün gösterimi gerçekleştirildi.

Açılış etkinliğinin ardından CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem "Geçmişten Geleceğe Türkiye", Oyuncu Levent Üzümcü ve Nasuh Mahruki, "Türkiye'de Aydınlanma Mücadelesi" oturumunda konuştu. Yazarlar, imza stantlarında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak okurlarının kitaplarını imzaladı.