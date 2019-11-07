Son Dakika Haberleri: Mudanya'da ilâçlama çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel Mudanya'da ilâçlama çalışmaları devam ediyor

Mudanya'da ilâçlama çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından haşereyle mücadeleye hiç ara verilmediğini söyledi.

Mudanya'da ilâçlama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından haşereyle mücadeleye hiç ara verilmediğini söyledi.


Başkan İnci Söğütlü, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın artan kara sinek popülasyonuyla ilgili Mudanyalılardan gelen şikayetler üzerine Büyükşehir Belediyesi'ni göreve çağırması üzerine yaptığı açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirmektedir. Öyle ki Mudanya Belediyesi'nin ilaçlama yapması gereken yerleri bile, o veya bu belediye diye ayrım yapmadan sürdürmektedir. Gece gündüz durmaksızın Mudanya ve bölgesinde araziler, bahçeler, sahil ve merkez ilaçlanmaya devam ediliyor. Bu konuda Mudanyalının hiç şüphesi olmasın" diye konuştu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü, Mudanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
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