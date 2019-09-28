Mudanya'da kabiliyetli minikler sahaya çıkıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı arasında yapılan ikili protokol gereği ilkokul öğrencilerine yapılan fiziki yeterlilik ve yetenek taramasında seçilmiş çocuklar 30 Eylül itibariyle sahaya çıkıyor.



Mudanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, daha önce uzmanlarca belirlenen çocuklara yönelik bütün Türkiye ile eş zamanlı olarak çalışmalara başlayacak. Belirlenen takvim dahilinde bu çocuklar kabiliyetlerine ve becerilerine göre farklı branşlara yönlendirilecek. Aynı zamanda bu çocuklar okuldaki eğitim öğretimin yanında yıl boyu spor yapma imkanı elde edecek. Mudanya'da çalışmalar 30 Eylül itibari ile başlayacak.



Öte yandan seçilen 140 çocuğun aileleriyle spor salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Mudanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ekrem Uğurlu, branş antrenörleri katılarak, yapılan protokol ve çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. - BURSA