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Mudanya'da kaçak sigaraya geçit yok - Son Dakika

Mudanya'da kaçak sigaraya geçit yok

17.02.2022 10:58
Mudanya'da kaçak sigaraya geçit yok

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, yaptıkları takip sonucu işyeri ve depoda yüksek miktarda kaçak tütün ve müştemilatı ele geçirdi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, yaptıkları takip sonucu işyeri ve depoda yüksek miktarda kaçak tütün ve müştemilatı ele geçirdi.

Emniyet güçlerinin eş zamanlı yaptığı operasyonda iş yerinde 20 adet 250 gramlık bandrolsüz nargile tütünü, 223 adet bandrolsüz puro, 46 adet 200'lük kutu içerisinde ve 390 adet 20'lik şeffaf poşet içerisinde olmak üzere toplamda 17 bin adet dolu makaron, 83 adet şeffaf poşet içinde olmak üzere 12 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi.

İş yerine ait depoda ise, 63 adet 200'lük kutu içerisinde, 15 adet 160'lık kutu içerisinde ve 222 adet 20'lik şeffaf poşet içerisinde olmak üzere Toplam 19 bin 440 adet dolu makaron, şeffaf poşetler halinde 88 kilogram açık kıyılmış tütün olmak üzere, toplam 36 bin 440 adet dolu makaron ve 100 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak tütün ve müştemilatına el konulurken, şüpheli E.Ö adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. - BURSA

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Mudanya, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mudanya'da kaçak sigaraya geçit yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mudanya'da kaçak sigaraya geçit yok - Son Dakika
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