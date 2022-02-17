Üye Girişi
Mudanya'da kaçak tütün ve binlerce dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika

Mudanya'da kaçak tütün ve binlerce dolu makaron ele geçirildi

17.02.2022 15:02
Mudanya'da kaçak tütün ve binlerce dolu makaron ele geçirildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaçak tütün ve dolu makaronlar ele geçirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaçak tütün ve dolu makaronlar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçak tütün ihbarı dolayısıyla ilçe merkezinde yaptıkları takip sonucu bir iş yeri ve deposuna baskın düzenledi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda bandrolsüz nargile tütünü ve puro ile şeffaf poşetler içinde toplam 100 kilogram açık kıyılmış tütün bulundu. Ayrıca, iş yerinde ve depoda ele geçirilen 36 bin 440 adet dolu makaron muhafazaya alındı.

Hakkında yasal işlem başlatılan şüpheli E.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500

Hisarcık, Mudanya, Bursa, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mudanya'da kaçak tütün ve binlerce dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:03 Yan masadaki aşk acısı çeken delikanlıya "takma kafana" dedi! Bıçağı kalbine yedi!
14:54 Süper Lig yayın ihalesinde verilen en yüksek teklif ortaya çıktı!
14:53 Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yollar ayrılacak! İki dev kulüp peşinde
14:51 CHP Lideri'nin "Karşıma çık" davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı ne oldu: Seni 10 seçimde sandığa gömdük!
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili belediyelere "indirim" talimatı: İndirimli su faturaları geliyor!
14:48 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Hepimizin yüreği yandı, bu cinayetin yakın takipçisi olacağım
12:04 Hiç suçu yokken 12 yıl hapse mahkum edildi, 8 yıl sonra gerçek anlaşıldı
14:37 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Hakan'ın verdiği mektuptan ne çıktı?
14:25 Reuters haber ajansı duyurdu: Ukrayna'da bombardıman sesleri duyuldu
14:23 İspanyolların Tiki Taka'sı rafa kalktı: Galatasaray'da oyun sistemi silbaştan
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 15:10:12. #1.13#
SON DAKİKA: Mudanya'da kaçak tütün ve binlerce dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement