Mudanya'da kamu kurumlarına belediyeden hijyen desteği - Son Dakika

Mudanya Belediyesi, riskin en yoğun olduğu kamu kurumlarının dezenfekte edilmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kamu kurumlarına el dezenfeksiyon ürünleri yerleştirilirken, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardaki riski azaltmak için de çalıştıklarını belirten Başkan Türkyılmaz, "Kamu kurumlarındaki çalışanların sağlıklı olması bizlerin sağlığı için çok önemli" dedi.



Koronavirüs (Covid-19) salgın riskine karşı önlemlerini artıran Mudanya Belediyesi, ortak kullanım alanlarının yanı sıra ilçe genelindeki tüm kamu kurumlarında dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Mudanya Belediyesi ekipleri, riskin en yoğun olduğu kamu kurumlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri tarafından kaymakamlık, kandarma ve emniyet müdürlüğü başta olmak üzere kamu kurumlarında el ve ayakkabı dezenfeksiyon ürünleri yerleştirildi. Hemşehrilerinin sağlığını korumak için 7/24 görev başında olduklarının altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Hemşehrilerimizden beklentimiz, yalnızca ihtiyaçları için dışarıya çıkmaları, bu süreçte evde, aileleriyle zaman geçirmeleridir. Kamusal alanlardaki riski azaltmak için de çalışıyoruz. Kamu kurumlarındaki çalışanların sağlıklı olması bizlerin sağlığı için çok önemli. Bir kez daha hemşehrilerimizden zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istiyoruz" diye konuştu. - BURSA