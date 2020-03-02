Mudanya'da kapalı pazar yeri proje çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mudanya'da kapalı pazar yeri proje çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Mudanya'da kapalı pazar yeri proje çalışmaları tamamlandı

6 saat önce

Mudanya Belediyesi yeni kapalı pazar yerinin proje çalışmalarını tamamladı.

Mudanya'da kapalı pazar yeri proje çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Mudanya Belediyesi yeni kapalı pazar yerinin proje çalışmalarını tamamladı. Halitpaşa Mahallesi'nde 3 bin 137 metrekarelik arazi, modern pazar yeri, çocuk oyun alanı, kapalı ve açık otopark olarak planlandı.


Mudanya Belediyesi, halkın rahat bir ortamda alışveriş yapabilmelerine imkan sağlayacak kapalı pazar yeri projesini tamamladı. Mudanya Belediyesi mühendis ve mimarları tarafından hazırlanan proje, Başkan Hayri Türkyılmaz'a sunuldu. Halitpaşa Mahallesi'nde 3 bin 137 metrekarelik arazi, modern pazar yeri, çocuk oyun alanı, kapalı ve açık otopark olarak planlandı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "ortak akıl, birlikte yönetim" ilkesi gereği, kapalı pazar yeri çalışmalarını Mudanyalılara sunacaklarını söyledi. Bölgenin trafik ve ulaşım açısından alternatifli güzergahta olması sebebiyle, avantajlı bir durumda olduğuna vurgu yapan Başkan Türkyılmaz, "Kısa zaman zarfında söz verdiğimiz projemizi Mudanyalı hemşehrilerimin hizmetine sunacağız" diye konuştu. - BURSA

Halitpaşa, Mudanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Juventus'ta "koronavirüs" korkusu
Karakolun önüne intihar notu bırakan çocuk sahilde bulundu Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır kayıplar veren Esed Rejimi'nden küstah açıklama: Karşı koymakta kararlıyız

Son Dakika Haberleri
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?
16:40 Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:11:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mudanya'da kapalı pazar yeri proje çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]