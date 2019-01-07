Son Dakika Haberleri: Mudanya'da Kar Ulaşıma Engel Değil

Mudanya'da Kar Ulaşıma Engel Değil

1 saat önce

Mudanya Belediyesi; özellikle ilçe kırsalında etkili olan kar yağışına karşı gerekli bütün hazırlıklarını tamamladı.

Mudanya'da Kar Ulaşıma Engel Değil, System.String[]

Başkan Hayri Türkyılmaz, Mudanyalıların günlük yaşamlarının aksamaması için köy yolları ve ana arterlerde ekiplerin kış boyunca kar ve buzla mücadele edeceğini söyledi.

Mudanya Belediyesi, özellikle ilçe kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların günlük yaşamda olumsuz bir durumla karşılaşmaması için, gerekli tüm hazırlıklarını tamamladı. Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü; bünyesindeki 2 greyder, 6 kepçe, 2 tuz küreme kamyonu, 7 transit araç ve 30 personelle 24 saat boyunca aralıksız hizmet verecek. Köy yolları ve ana arterler için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ekiplerin kış boyunca Mudanya'da kar ve buzla mücadele edeceğini söyledi. Görevliler, özellikle araçların erişmekte zorlandığı dar sokaklar ve köy yollarında, kar küreme ve temizleme işlemi gerçekleştiriyor. Mudanya Belediyesi bu kapsamda, otobüs ve minibüs güzergahları, okul, cami ve ortak kullanım alanlarında çalışmalarını artıracak. Kar yağışı ve buzlanmayla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat aralıksız süreceğini dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kesintisiz bir ulaşım için sürücüleri araçlarına kış lastiği takmaları konusunda da uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:40 Kaynak: Bültenler

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