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Mudanya'da kazanan barış ve kardeşlik

1 saat önce

Mudanya'da 25 takımla 225 genç sporcunun mücadele ettiği Mudanya Gençlik Meclisi Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Torul FC oldu.

Mudanya'da kazanan barış ve kardeşlik, System.String[]

Mudanya'da 25 takımla 225 genç sporcunun mücadele ettiği Mudanya Gençlik Meclisi Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Torul FC oldu.


Mudanya Belediyesi'nin gençler arasındaki bağı güçlendirmek ve spora teşvik etmek için düzenlediği Mudanya Gençlik Meclisi Futbol Turnuvası 12 Eylül Mudanya'nın Kurtuluş gününde sona erdi. 25 takımda 225 genç sporcunun mücadele ettiği turnuvanın şampiyonu Torul FC, turnuva ikincisi Bursa Dortmund, turnuva üçüncüleri, Ülkü 75, Hasanbey Münih, gol kralları, Ülkü 75 takımından Cahit Bayrak, Bursa Dortmund takımından Kutsal Perçin oldu. Dereceye giren takımlar turnuva sonunda yapılan törenle ödüllerini aldı.


Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, turnuvanın hakemliğini yapan Murat Kılıç ve Tekin Kaya'ya plaket verdi. Başkan Türkyılmaz, "Mahallerde yaptırdığımız halı sahaların meyvelerini alacağız. O sahalarda top koşturan gençlerimizin bir araya gelip böyle bir turnuvada kendilerini göstermeleri çok önemli. Bu turnuvalar önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Bizim amacımız Mudanya'nın her mahallesinde yaşayan insanları dayanışma içerisinde kaynaştırmaktır. Kazanan barış ve kardeşlik oldu" diye konuştu. - BURSA

Mudanya, Futbol, Torul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:58 Kaynak: İHA
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