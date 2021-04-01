Mudanya'da kitap okuyanlara Kaymakam Sözer'den teşekkür - Son Dakika

Kütüphane Haftası kapsamında Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Buradaki kitapları ve kütüphaneyi inceleyen Kaymakam Sözer, daha sonra bir yıl boyunca kütüphaneden faydalanan üyeler ve öğrencilerle de bir süre sohbet etti.

Mudanya'da 2020 yılında İlçe Halk Kütüphanesi'nde kütüphaneyi aktif kullanan ve en çok kitap okuyan üyelere teşekkür belgelerini takdim eden Kaymakam Sözer, Oğuz Çuğali adlı öğrencinin 120 kitap okuyarak ilçe birincisi olduğunu belirtirken, "Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Onları yetiştiren anne babalarını ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum" dedi.