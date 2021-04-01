Mudanya'da kitap okuyanlara Kaymakam Sözer'den teşekkür - Son Dakika

Mudanya'da kitap okuyanlara Kaymakam Sözer'den teşekkür
01.04.2021 16:41
Kütüphane Haftası kapsamında Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.
Kütüphane Haftası kapsamında Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.
Buradaki kitapları ve kütüphaneyi inceleyen Kaymakam Sözer, daha sonra bir yıl boyunca kütüphaneden faydalanan üyeler ve öğrencilerle de bir süre sohbet etti.
Mudanya'da 2020 yılında İlçe Halk Kütüphanesi'nde kütüphaneyi aktif kullanan ve en çok kitap okuyan üyelere teşekkür belgelerini takdim eden Kaymakam Sözer, Oğuz Çuğali adlı öğrencinin 120 kitap okuyarak ilçe birincisi olduğunu belirtirken, "Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Onları yetiştiren anne babalarını ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum" dedi.
Son Dakika Gelecek onların kontrolünde olacak! İşte herkesin sahip olmak istediği VR gözlüklerin detayları Mostafa Mohamed'in Türkçe şarkı performansı sosyal medyayı salladı Ümit Besen'den hayranlarını üzecek haber! Artık ekranlarda göremeyeceğiz Ekrem İmamoğlu'na sitem eden vatandaş İstiklal Caddesi'nin ortasında intihara kalkıştı Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Arsa anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcasını kurşuna dizdi Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar azaldı AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar